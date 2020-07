Morto Leonardo Genduso, stimato segretario comunale di Taggia

I funerali del padre dell’ex sindaco Vincenzo Genduso si terranno lunedì a Piani di Cipressa

Morto il segretario comunale di Taggia

E’ lutto a Taggia per la scomparsa di Leonardo Genduso, stimato segretario comunale, nonchè padre dell’ex sindaco Vincenzo. Siciliano di origine, Leonardo era conosciuto anche in tutta la Valle Argentina dove iniziò la sua “carriera” amministrativa, prima nel comune di Montalto Ligure, poi a Badalucco e infine a Taggia.

Nato nel 1925 a Castellana Sicula in provincia diPalermo, nel cuore delle Madonie, dopo aver vissuto in Sicilia infanzia, giovinezza e le prime esperienze professionali, nel 1960 Genduso si trasferisce

in Liguria con la moglie China e i suoi due ancora piccoli figli Giuseppe e Vincenzo.

Molti sono gli anni (1960-1983) di operosa attività come segretario comunale presso diversi paesi della Valle Argentina (Montalto Ligure, Carpasio, Badalucco e Taggia) nell’estremo ponente ligure, dove si stabilisce definitivamente con tutta la famiglia. Dopo aver vissuto per un paio di anni a Montalto Ligure e poi per circa 25 ad Arma dal 1977 si stabilisce a Piani di Cipressa.

La sua vena letteraria vede la luce solo nell’ultima fase della sua vita, a circa 80 anni. Comincia come autore di prosa con una trilogia autobiografica, “All’antu”, “O’ ponti ranni”, “Nne’ pofunni abbissi”, (2005-2007), e prosegue poi con “Dalle Madonie al Gran Paradiso” (2012), “Io, mia moglie e l’Alzheimer” (2013), “Le mie gite” (2015). Nel corso degli stessi anni scopre anche una fertile passione poetica e nel libretto “Poesie 2006-2016” sono raccolte le poesie da lui composte fino ad oggi. Con alcune di queste poesie partecipa all’edizione 2016 del Concorso Internazionale di Poesia “Il Fantasmino d’Oro” e vince il primo premio nellasezione “Silloge” (12 poesie)

I funerali di Genduso si terranno nella parrocchia di Piani di Cipressa lunedì alle 16.30

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook non appena appresa la notizia della scomparsa del 94enne Leonardo Genduso