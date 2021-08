Morto l'ex assessore Athos Giribaldi

Lutto a Imperia

E' deceduto all'età di 99 anni Athos Giribaldi, ex assessore di Imperia e padre di Fabrizia anche lei nella giunta. Nato nel 1922 a Porto Maurizio, una laurea in Economia Commercio a Torino presa dopo la guerra, aprì uno studio di commercialisti.

Partecipò anche alla vita politica cittadina: eletto consigliere comunale in una lista indipendente di ispirazione liberale, divenne Assessore e come tale diede inizio alla meccanizzazione degli uffici comunali. La sua partecipazione alla vita pubblica continuò poi in diversi Enti Pubblici, sia come revisore dei conti che come membro di Consigli d'Amministrazione. Fu anche vicepresidente della società Autostrada dei Fiori.

Intanto si era sposato con Leila Fossati che gli diede tre figli: Marcella, Fabrizia e Memario. Dopo la morte della moglie, avvenuta trentasette anni fa, si ritirò progressivamente dal lavoro, affidando lo studio alla figlia Fabrizia, ma continuando la sua attività di consulente e di membro di numerosi CdA. Convinto rotariano, ha tenuto famose e dotte conferenze sulla storia locale (l'ultima, pochi mesi fa) che hanno avuto l'onore di essere pubblicate dal Rotary Club di Imperia