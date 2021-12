Motociclista 17enne cade e si frattura il femore, in elicottero al Santa Corona

LE SUE CONDIZIONI NON SONO GRAVI

Un motociclista si è fratturato il femore

Un motociclista ha riportato una frattura al femore, stamani, in località Villa Viani, a Pontedassio. Si tratta di un giovane di 17 anni, imperiese, che in sella alla propria moto da enduro è caduto in zona impervia. È stato lui stesso a richiedere assistenza. Sul posto il soccorso alpino e speleologico Liguria insieme all'elicottero Grifo. Dopo le prime cure il ragazzo è stato issato a bordo dell'elicottero e portato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.