Muore travolta da un'auto mentre scatta una foto. La tragedia di Alessandra Frumento

Una donna di Santa Margherita Ligure, Alessandra Frumento, 45 anni, esponente della nota famiglia genovese Mazzola, proprietaria del Tonno Maruzzella, è morta in tragiche circostanze sabato scorso a Calliano, in Piemonte. Era scesa dalla sua auto per scattare delle fotografie quando è stata travolta dall'auto Kia Picanto condotta da un anziano di 75 anni. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 457 tra Moncalvo e Calliano, nell'Astigiano.

“Certi dolori sono così forti che non puoi che andare avanti ,sfidando il tempo ,vivendo ogni giorno come fosse l’ultimo senza mai smettere di credere e sognare “ ha scritto a poche ore dalla tragedia la sorella Carina. Alessandra Frumento lascia un figlio di circa 14 anni, oltre alla sorella e alla mamma Giuliana Mazzola.

Il gruppo Facebook Il Tigullio, ha scelto di ricordarla con commoventi parole.