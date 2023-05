Muratore morto a 64 anni dopo una breve malattia

Addio a Cesare Di Gregorio, stroncato da una malattia a 64 anni

E’ lutto a Ventimiglia - dove abitava, ma anche a Coldirodi di Sanremo, dove vive la sua famiglia - per la morte di Cesare Di Gregorio, 64 anni, muratore. Da tutti conosciuto come Walter, risiedeva in frazione Calvo, nella città di confine e lavorava sia in val Bevera, che in Francia. Era un professionista nel proprio mestiere: muratore, piastrellista, escavatorista e via dicendo. E' mancato all'ospedale di Imperia per una malattia. I suoi funerali saranno celebrati giovedì prossimo, alle 15.30, nella chiesa di Calvo San Pancrazio.

Fabrizio Tenerelli