Nel Principato di Monaco 4 nuovi positivi al Coronavirus e sono tutti residenti

Quattro nuovi positivi

Quattro nuovi casi di Covid19 sono stati registrati, oggi, nel Principato di Monaco.I contagi riguardano altrettanti residenti. Lo rende noto il governo monegasco che, uniformandosi alle indicazioni dell’Oms, nel comunicare il bollettino giornaliero dei contagi distinguerà sempre tra residenti e non. Il bilancio a un totale di 154 contagiati: 106 dei quali sono residenti. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera si segnala la presenza di un residente in Rianimazione e due non residenti ricoverati. Il totale dei guariti ammonta a 83 pazienti residenti e 33 stranieri.

