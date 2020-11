Nuova stretta in arrivo ecco le probabili chiusure

Il Governo sta lavorando al nuovo Dpcm che, con molta probabilità, verrà emanato già domani, lunedì 2 novembre. Molte voci parlano di un nuovo lockdown a partire dal prossimo 9 novembre, ma sembra che già da domani avverrnno nuove restrizioni per contenere il contagio da covid che in questi giorni ha subito una “curva terrificante” come ha sottolineato il ministro alla Sanità Speranza.

Probabili chiusure

Tra le strette che potrebbero rientrare già nel dpcm di domani la riduzione degli orari di apertura dei negozi e la chiusura dei centri commerciali nei weekend.

Nuove zone rosse

E’ probabile che, per evitare un lockdown generalizzato come marzo, si prediliga la chiusura mirata delle zone più a rischio, ossia dove l’Rt (Indice di trasmissione) supera il 1,5, per un periodo di due o tre settimane. Non è confermata la chiusura delle regioni ma con più probabilità saranno coinvolte porzioni di territori o province come suggerito dal comitato tecnico scientifico. Tra i capoluoghi più a rischio Milano, Torino e Genova. La Liguria è tra le regioni che superano l’Rt di 1,5 nonostante Toti abbia ieri affermato che la nostra regione si in anticipo sulle altre per quanto riguarda i contagi. Il Governo inserirà nel Dpcm i criteri di valutazione e poi dovranno essere i governatori, d’intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza, a stabilire dove e come imporre le restrizioni.

Scuole

Molto alta anche la probabilità dell’estensione al 100% della didattica a distanza per tutte le scuole superiori, forse anche per le terze medie.

Coprifuoco

In queste ore, nel corso del Cts (Comitato Tecnico Scientifico), si sta nche valutando la possibilità di anticipare il coprifuoco alle 20 o alle 21. In alcune regioni è fissato alle 24 e in altre alle 23.