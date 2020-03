Ospedaletti: contenzioso Fin.Im, il Comune rinnova l’incarico a Maurizio Boeri

Contenzioso

Il Comune di Ospedaletti ha rinnovato, per un anno, all’avvocato Maurizio Boeri, di Sanremo (per un importo di 20mila euro), l’incarico di assistenza nell’ormai lungo contenzioso con la ditta Fin.Im, ex concessionaria delle aree portuali, la cui concessione è stata annullata, al termine di un lungo contenzioso.

Fin.Im ora chiede i danni al Comune e a tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. I fatti. E’ il primo febbraio 2007, quando il Comune di Ospedaletti rilascia a favore di Fin.Im. una concessione demaniale marittima avente ad oggetto “una zona del Demanio Marittimo della superficie di 217.327,37 metri quadrati; 143,449,25 metri quadrati dei quali di specchio acquea attuale, allo scopo di costruire e gestire un porto per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, commerciali, ludico-sportive e servizi” della durata minima di 1.825 giorni lavorativi per la realizzazione delle opere e dei successivi 99 anni per il loro godimento e la loro gestione.

Fin.Im. ottiene la Concessione demaniale

Sottoscritta la Convenzione con il Comune di Ospedaletti, ottiene pure i titoli edilizi per realizzare il “Parco & Marina di Baiaverde” nel cui contesto era prevista anche la realizzazione del Porto Turistico di Ospedaletti. Fin.Im individua quale proprio partner la Impresa Costruzioni Rosso Geom. Francesco e Figli Spa. Il 24 dicembre 2007, Fin.Im. e Impresa Rosso sottoscrivono il contratto per l’esecuzione in appalto dei lavori necessari a dare esecuzione alla Concessione e ai titoli edilizi assentiti a Fin.Im per realizzare cosi il porto e tutte le previste opere di urbanizzazione.

Cosa succede.

Il 22 gennaio del 2013, giunge a definizione un contenzioso amministrativo, tempo addietro, promosso su iniziativa di alcuni privati, proprietari di immobili di civile abitazione (Condominio “Le Margherite”) prospicienti le aree interessate dai lavori del Parco & Marina di Baiaverde.

Tra gli altri vengono coinvolti: il Comune di Ospedaletti, La Regione Liguria, la Provincia di Imperia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio. In seguito a una serie di ricorsi e procedimenti giudiziari, la concessione già rilasciata a Fin.Im. viene annullata e tutti gli atti amministrativi vengono così impugnati. Nei confronti del Comune di Ospedaletti e degli altri enti la Fin.Im – società per la quale è in corso un procedimento fallimentare – presenta istanza di risarcimento.

