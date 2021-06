Patteggia 1 anno e 9 mesi il rapinatore "gentile" Nino Monti

Patteggia 1 anno e 9 mesi il rapinatore gentile

Un anno e 9 mesi di reclusione è la pena patteggiata, in tribunale a Imperia, da Nino Monti, 61 anni, della provincia di Trapani, accusato di aver messo a segno sei rapine, in Liguria e in Piemonte, tra il 2000 e il 2001, utilizzando cutter, coltelli e pistole finte. Soprannominato il "rapinatore gentile", per i modi garbati, con cui si rivolgeva alle potenziali vittime, è stato incastrato dopo diciassette anni.

La maggior parte dei colpi li mise a segno tra Liguria e Piemonte. In provincia di Imperia: ad Arma di Taggia e San Bartolomeo al mare. Attualmente si trova in carcere a Torino per un rapina all'ufficio postale di Collegno, dove portò via alcune decine di migliaia di euro, do aver fatto irruzione armato di pistola finta.