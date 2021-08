Pattugliante antincendio salva camionista con infarto

Un intervento che probabilmente ha salvato una vita: questo pomeriggio - un pattugliante antincendio in servizio sull'autofiori - ha prestato il primo soccorso a un camionista colto da un malore.

Infarto per un camionista, interviene un pattugliante antincendio

Il pattugliante, impegnato nella ronda, ha notato il camionista, cittadino serbo, sdraiato per terra mentre si sbracciava per chiedere aiuto, nella piazzola di sosta al km82, a poca distanza dall'uscita per Albenga.

In codice rosso all'ospedale

L'autista accusava forti dolori al petto, difficoltà a parlare e a stare in piedi. Immediatamente il pattugliante - che ha anche compiti di primo soccorso sull'autostrada - ha prestato le prime cure al serbo e avvertito i soccorsi e premurandosi di tenere sveglio e attivo il camionista. Con ogni probabilità si è trattato di un principio di infarto.

L'autista è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso all'Ospedale di Albenga.