PD ligure al fianco dei giornalisti ANSA in sciopero “Questione di democrazia”

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Giovanni Lunardon, a nome di tutto il Gruppo del Pd, “esprime solidarietà ai giornalisti dell’Ansa, in sciopero per tutelare il loro lavoro e la qualità dell’informazione. In questi mesi di emergenza sanitaria l’Ansa ha svolto con grande professionalità, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, il proprio compito di informazione puntuale e corretta. Il Gruppo Pd – conclude Lunardon – è vicino alla lotta dei giornalisti dell’Agenzia: non possiamo permetterci di perdere una risorsa così importante per l’informazione. È una questione di democrazia”.

ANSA in sciopero

Da questa mattina alle 7, infatti, i giornalisti della più grande agenzia di stampa italiana sono saliti sulle barricate in seguito al piano dell’azienda per “salvarsi” dal post Covid-19. Le intenzioni sarebbero quelle di decurtare del 25% il budget destinato ai collaboratori e programmare 24 giorni di cassa integrazione per i giornalisti, “spalmabili” per tutto l’anno solare. La strada che ANSA vorrebbe seguire ha incontrato forti resistenze tra i collaboratori, che concluderanno lo sciopero domenica, sempre alle sette di mattina.