Personale e cliente senza mascherine: multa da 400 euro a Sanremo

Multati due esercizi a Sanremo

Nella giornata di ieri il personale della Polizia Locale ha svolto i consueti servizi di controllo per il rispetto della normativa sulle misure di prevenzione previste dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Durante l’attività sono stati sanzionati amministrativamente il personale di due esercizi e un avventore all’interno di un locale pubblico.

In tutti i casi è stata riscontrata l’assenza e il mancato uso delle mascherine previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A carico dei tre trasgressori è stato elevato verbale d’infrazione con la pena prevista di € 400.

Inoltre, per i due esercizi, potrà essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.

Nei prossimi giorni proseguirà l’attività di controllo sul territorio per rispetto degli obblighi sanciti in materia di COVID-19