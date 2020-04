Peschereccio affonda in porto a Bordighera, ma è salvo. Foto e Video

Peschereccio affonda in porto

Un peschereccio, di circa 5 metri di lunghezza e tre tonnellate di peso, di nome “Marina”, è affondato in serata al porto di Bordighera, ma grazie all’intervento di una gru e di un operatore portuale, è stato possibile salvare lo scafo, svuotandolo dell’acqua che è entrata a causa della risacca. Stando a quanto ricostruito, il natante, che è uscito ieri per l’ultima volta, avrebbe imbarcato acqua dagli ombrinali dello scafo, situati troppo in basso. La risacca, pertanto, è stata determinante. Lo scafo comunque è stato tratto in salvo, ma dovrà essere sottoposto a una verifica tecnica. Sul posto è intervenuta anche la locale guardia costiera. Per fortuna, non si sono verificati casi di inquinamento.

Leggi qui le altre notizie