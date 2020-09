Plastica nel cioccolato fondente. Ecco dove è stato ritirato

Plastica nel cioccolato fondente

Sono due i lotti di cioccolato ritirati dal mercato a seguito del richiamo da parte del Ministero della Salute, i lotti in questione sono 1330004 e 1328941 e sono stati prodotti nello stabilimento di Chocolats Halba Divisione di Coop Salinenstrasse di Prattelnn, in Svizzera, e venduti in Italia sotto il marchio Conad. All’interno sono stati ritrovati frammenti di plastica dura.

Dopo i controlli è stata infatti riscontrata la presenza di materiale non commestibile e corpi estranei all’interno del prodotto, per questo motivo quindi i due lotti sono stati richiamati e prontamente ritirati dal commercio.

Le dichiarazioni di Conad

“Il continuo processo di controllo del nostro fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’interno del prodotto. Tutti i clienti che sono in possesso di una confezione che riporta i lotti suddetti, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso”