Polo Universitario imperiese diventa una fondazione

Prende corpo il nuovo soggetto giuridico di gestione del Polo universitario imperiese, con la trasformazione della Società di Promozione per l’Università (Spu) Spa in Fondazione per la promozione dell’Università nel Ponente ligure (P.U.PO.LI.).

Da Spa a Fondazione: oggi la videoconferenza del consiglio provinciale

Questa mattina il Consiglio provinciale, riunito in videoconferenza, ha approvato all’unanimità il nuovo statuto per il corretto funzionamento del nuovo organismo che si occupa del Polo universitario decentrato che ha sede nel capoluogo. Il Presidente Domenico Abbo ha sottolineato l’importanza di questo passaggio burocratico per garantire che la struttura rimanga sul territorio e possa crescere con la partecipazione di nuovi soggetti. In particolare ha rimarcato l’opportunità di coinvolgere la Regione affinchè porti a termine il

percorso di sostegno già deliberato. Durante la discussione della pratica, il consigliere Claudio Scajola ha chiesto un preciso impegno nel sollecitare al neorettore dell’Università di Genova Federico Delfino affinché Imperia possa beneficiare delle risorse finanziarie che in passato erano state devolute ai poli universitari decentrati del Ponente ligure. Il Consiglio ha approvato all’unanimità anche il

Regolamento della Consulta provinciale delle persone diversamente abili e alcune pratiche di natura strettamente finanziaria (variazioni al bilancio di previsione, riconoscimento di un debito fuori bilancio, prelevamento dal Fondo di riserva ordinario).