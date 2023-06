Sono 50 gli artigiani che entrano a far parte da oggi della famiglia di “Maestro Artigiano”, il riconoscimento regionale - che supera così le 200 iscrizioni - riservato ai titolari di impresa del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità che hanno dimostrato attitudine a insegnare il proprio mestiere e a trasmettere la loro arte e passione a potenziali futuri imprenditori artigiani. Alcuni ponentini tra i premiati al Palazzo della Borsa di Genova.

Tre ponentini tra i 50 "maestri artigiani" premiati da Regione Liguria

“Gli artigiani sono testimoni del saper fare ligure, artisti di una tradizione secolare che dev’essere trasmessa alle nuove generazioni per mantenere la propria centralità all'interno del nostro tessuto economico - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Oggi rendiamo merito a 50 Maestri Artigiani che hanno non solo puntato su questa qualità, questa fantasia e questa capacità di interpretare e inventare, ma anche lavorato per tramandare di generazione in generazione un settore che è pilastro della nostra economia e che, come Regione Liguria, stiamo fortemente sostenendo con strumenti di accesso al credito dedicati come Garanzia Artigianato Liguria che consente ai possessori del marchio “Artigiani in Liguria” di richiedere un contributo a fondo perduto a copertura del 50% dei propri investimenti”. Tra i premiati dal ponente ligure Giampiero Vivaldi della V-Metal di Arma di Taggia, azienda specializzata nella lavorazione del ferro e dei metalli, Sergio Zambon della pasticceria Tre Bon sanremese e Riccardo Bonifacio, rappresentante dell'omonima azienda specializzata nel restauro artigianale.

Il marchio "Artigiani in Liguria"

La cerimonia di consegna è stata anche l’occasione per valorizzare gli artigiani appartenenti ai nuovi settori del marchio (fotografi, tipografi e video operatori), con la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova trasformata in un set fotografico e di video riprese per valorizzare, tramite un kit digitale, l’immagine dei Maestri Artigiani premiati che, con cura e passione, realizzano le loro creazioni. Il marchio “Artigiani in Liguria“ promosso da Regione Liguria, il Sistema Camerale e le associazioni di categoria - Cna Liguria e Confartigianato Liguria - per tutelare le lavorazioni artigianali, tradizionali e tipiche di qualità comprende ad oggi 26 lavorazioni: birrificio artigianale, legno ed affini, prodotti artigianali conservati, ardesia della Val Fontanabuona, arte orafa, ceramica, cioccolato, composizione floreale, damaschi e tessuti di Lorsica, ferro battuto e metalli ornamentali, Filigrana Campo Ligure, fotografi, gelateria, lavorazioni in pelle, sedie di Chiavari, restauro artigianale, tappezzeria in stoffa, materiali lapidei, moda e accessori, panificazione, pasta fresca, tipografi, velluto di Zoagli, vetro e video operatori.

