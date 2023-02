Poste Italiane ha presentato l'annullo dedicato al 73/mo Festival di Sanremo

Presentato l'annullo filatelico dedicato al 73° Festival della Canzone Italiana

Decine di persone, stamattina, si sono fermate allo stand Poste Italiane, in via Matteotti, a Sanremo, per ricevere lo speciale annullo filatelico dedicato al 73/o Festival della Canzone Italiana. I timbri sono stati realizzati nel formato classico tondo, con riprodotto il logo della manifestazione e il numero 73 dell’edizione 2023.

Alla cerimonia di apertura dello stand, visitabile fino alle 19

erano presenti per il Comune di Sanremo: l’assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi e l’assessore alla Cultura, Silvana Ormea. Da lunedì 13 febbraio e per i sessanta giorni successivi all’evento, il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di via Roma, a Sanremo, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, per poi essere depositato al Museo Storico della Comunicazione di Roma, dove entrerà a far parte della collezione storico postale.

Fabrizio Tenerelli