Presidiato dai vigili del fuoco il rogo di Airole, incendio sul Capo Berta. Video

Ancora fiamme in provincia di Imperia, ma la pioggia aiuta i soccorsi

Sono undici i vigili del fuoco (nove della colonna mobile di Alessandria e due di Torino), che hanno presidiato tutta la notte l’incendio di Airole e Monte Pozzo, in val Roya. L’acquazzone sceso, nelle prime ore del mattino, si spera che possa dare una mano ai soccorritori. Nel frattempo, verso la mezzanotte è divampato un nuovo incendio.

Stavolta, dalla parte opposta della provincia, sul versante dianese del Capo Berta, dove sono bruciati circa duemila metri quadrati di vegetazione. Al centralino dei vigili del fuoco sono giunte una ventina di chiamate, anche a parte di turisti di San Bartolomeo, che vedevano le fiamme in lontananza sulla collina. In questo caso è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco della sede centrale di Imperia con il supporto dell’autobotte. Sul posto anche squadre di volontari, per un totale di dodici soccorritori.

Fabrizio Tenerelli

Video