85% degli over 80 è vaccinato

Raggiunto l’85% di vaccinati tra gli over 80 e “quindi possiamo definire conclusa la campagna sugli 80enni, almeno per i grandi numeri. Allo stesso modo entro la fine della settimana raggiungeremo, tra le prime regioni d’Italia, il 40% della popolazione totale vaccinata, con poco meno della metà dei liguri ha già ricevuto almeno una dose di vaccino” ha spiegato Giovanni Toti nel corso della consueta conferenza stampa sui dati covid.

Boom di prenotazioni over 50: 3.729 in provincia di Imperia in meno di 24 ore

In merito alle prenotazioni, da ieri sera è aperta la prenotazione del vaccino per le persone tra 50 e 54 anni: “In circa 15 minuti ieri sera oltre 21mila persone si erano prenotate senza intoppi attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it”. In questa fascia di età, alle 18 di oggi erano 33.282 le prenotazioni andate a buon fine (3.729 in Asl1; 5.809 in Asl2; 15.364 in Asl3; 3.187 in Asl4; 5.193 in Asl5).

Presto anche in Liguria la prenotazione volontaria per Astrazeneca a tutte le età

Il presidente ha poi ricordato che “non vi sono più richiami a 21 o 28 giorni per Pfizer o Moderna perché sono stati tutti spostati a livello nazionale a 42 giorni dopo la prima dose, anche per i vaccini freeze secondo la nuova programmazione ministeriale. Per altro non potremmo somministrare i vaccini cold (Astrazeneca e Johnson) alle persone con meno di 60 anni, anche se oggi è stata ufficializzata la nota del Cts che ricorda la via preferenziale per l’uso di Astrazeneca agli over60 ma dichiara anche che non vi sono controindicazioni per la somministrazione tra 18 e 60 anni. Per questa ragione oggi abbiamo riunito i direttori generali e speriamo da lunedì prossimo e forse anticipando già a sabato e domenica prossimi, verranno aperte delle agende per consentire la prenotazione su base volontaria per la vaccinazione con Astrazeneca o eventualmente Johnson. Questo, per chi non volesse aspettare la vaccinazione con Pfizer o Moderna, ci consente di utilizzare anche questi vaccini, su base esclusivamente volontaria con consenso consapevole e informato. Per quanto riguarda poi il personale scolastico, da oggi può prenotare la vaccinazione non solo attraverso il numero verde ma anche attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it. È un’opportunità in più”.