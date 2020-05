Prete muore per coronavirus

È morto oggi a causa del coronavirus presso l’Ospedale di Sanremo Don Paolo (Giovanni) Bo. Aveva 77 anni ed era ricoverato da un mese.

La sua vita

Era nato a Bra (CN) il 13 aprile 1943. Entrò nell’Ordine dei Servi di Maria (serviti) nel 1961 e nei vari conventi dell’ordine percorse le varie tappe che lo portarono ad emettere i Voti Solenni e gli studi teologici sino alla Ordinazione Sacerdotale che avvenne il 12 aprile 1969 a Torino.

Giunse nella nostra Diocesi nel maggio 2002 amorevolmente accolto “ad tempus” dal vescovo Mons. Oliveri che gli diede come primo incarico la cappellania dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia in Albenga. Incarico che tenne sino al trasferimento della sede dell’Ospedale nella attuale collocazione cioè nel 2008. Venne incardinato in Diocesi il 1° novembre 2003.

Coadiuvò sempre con don Gigi Lauro nella Parrocchia del Sacro Cuore, abitando nella Casa del Clero attigua. Per un po’ di tempo dimorò anche nei locali del Seminario Vescovile dove venne trasferita la Casa del Clero, ma peggiorando la situazione di salute accettò quindi di trasferirsi nel 2015 presso la Casa di Cura Ardoino – Morelli di Diano Marina.

Il funerale sarà presieduto da Mons. Vescovo giovedì 21 p.v. nella chiesa parrocchiale di Diano Marina alle ore 15.