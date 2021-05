Prima dose a quasi un terzo dei liguri

Ecco gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale in Liguria, resi dal governatore Giovanni Toti a margine della conferenza stampa di ieri sera, per fare il punto sulla situazione Coronavirus

Prima dose a circa un terzo della popolazione

“Siamo al 91% dei vaccini somministrati sui consegnati. Questa settimana – spiega – sono stati somministrati finora 66mila vaccini, manca ancora sabato ma se questa tendenza si confermasse segneremmo un nuovo massimo, superando il già ottimo risultato della settimana scorsa. Regione Liguria è sopra il 30% dei vaccinati con una dose, quasi un terzo della popolazione, 3,4% in più rispetto alla media nazionale e 15,6% ha ricevuto anche la seconda dose, 4,2% in più della media italiana.Raggiunta anche quota 82% di over 80 mentre siamo al 60% di over 70 e questo consente da oggi di aprire ai cittadini vulnerabili, da lunedì alla fascia 55-59 anni. ”

SMS da Liguria Digitale

“Chi era già programmato nelle liste e poi sospeso per i noti problemi di alcune tipologie di vaccino – assicura Toti – sono in corso di riprogrammazione attraverso sms inviati da Liguria Digitale. Per il personale scolastico (docente e non docente), dopo alcune ore di lavoro con la direzione distrettuale della scuola abbiamo deciso che le prenotazioni cominceranno dalle 8 del 13 maggio, chiamando al numero verde ‪800 938 818‬: le vaccinazioni saranno programmate nelle giornate successive. Ne mancano 16.406 su 29mila totali da vaccinare”.