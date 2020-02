Primo caso di coronavirus ad Alassio

E’ un’ospite di un hotel di Alassio il primo caso di coronavirus in Liguria. La donna, proveniente da Codogno, è arrivata in Liguria con una comitiva da un paio di settimane

Coronavirus

E’ ad Alassio il primo caso di coronavirus in Liguria. Lo avrebbe contratto, da quanto si apprende, una donna anziana di Castiglione d’Adda. Maggiori informazioni saranno date più tardi dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. La donna pare che fosse da una decina di giorni in Riviera, proveniene da Codogno.

“La paziente – fa sapere Regione Liguria via twitter – si trova ricoverata all’Ospedale San Martino in isolamento nel reparto di malattie infettive. Le sue condizioni sono buone e si rimane in attesa della conferma definitiva dello Spallanzani”

