Psicosi da coronavirus: in banca uno alla volta, interviene la polizia locale

Psicosi da coronavirus

La polizia locale di Ventimiglia è dovuta intervenire, stamani, in un istituto di credito, che aveva disposto l’ingresso selezionato, ritenendo che la città fosse inserita in “zona gialla”, probabilmente per via dei due soggetti risultati “positivi” in Liguria e dei 349 casi in osservazione attiva. Erano stati anche affissi dei cartelli in cui si faceva presente, che recependo una comunicazione della sede centrale, in cui Ventimiglia veniva considerata zona a medio rischio, si sarebbe limitato il servizio, facendo entrare un cliente alla volta. Gli agenti, allertati da alcuni clienti, hanno cercato di fare chiarezza e qualcuno ha minacciato di far causa alla banca.

