Quindicenne grave dopo un incidente in moto, allertato l'elicottero Drago

L'incidente è avvenuto sulla provinciale 21 a Carpasio

Un motociclista di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente in moto avvenuto sulla strada provinciale 21, nel territorio comunale di Carpasio, in Valle Argentina. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di valutazione.

Sul posto il personale sanitario ed è stato allertato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il giovane avrebbe riportato un politrauma e le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Fabrizio Tenerelli