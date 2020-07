Ci sono, dopo giorni di trattative e quattro ore di discussione – ieri notte – in sede di Consiglio dei Ministri, poche certezze sul Decreto Semplificazioni, che dovrà passare ancora per lungo tempo sotto la lente dei partiti prima di assumere una forma certa. Tuttavia, in seguito all’archiviazione “salvo intese” accettata dal Consiglio dei Ministri, fino alla pubblicazione sul Gazzettino Ufficiale, l’unica cosa certa, per ora, sembrerebbe la lista delle opere pubbliche che verranno “sbloccate” dal decreto. E c’è anche il raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia.

Raddoppio ferroviario del ponete ligure “sbloccato” nel Decreto Semplificazioni

Nelle intenzioni del governo Conte, saranno 30 (invece delle 40-50 proposte inizialmente) le opere pubbliche che saranno finanziate e “sbloccate” con l’attribuzione di poteri speciali – che superano i poteri eccezionali conferiti alle stazioni appaltanti delle opere di fatto paralizzate, bypassando l’ormai famoso “modello Genova”, che il ministro De Micheli considera non replicabile – ad altrettanti commissari. Questo si traduce, in attesa del testo definitivo, nel finanziamento per, 15 miliardi di euro, già deliberati. per quanto riguarda il ponete ligure, l’opera pubblica sulla quale il decreto imprimerà il proverbiale giro di vite è il raddoppio ferroviario genova-Ventimiglia, atteso da tempo e da tempo caduto nell’oblio. Il finanziamento previsto per le ferrovie del ponente ligure, ammonta a un miliardo e mezzo di euro.

