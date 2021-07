Ragazzo di 17 anni si perde durante una gita. Grande apprensione

Il ragazzo si sarebbe perso nel pomeriggio dopo una gita

17enne disperso in Liguria

C è apprensione per una ragazzino Joseph Shupp di 17 anni di cui non si hanno più notizie da questo pomeriggio

Il ragazzo con problemi comportamentali è americano e si trovava in vacanza ad Acqui Terme con la mamma e con una comitiva facente parte dell interHarmony international music Festival, grande evento di musica classica che si tiene ogni anni nella cittadina piemontese

Oggi la gita a Finale Ligure e, a quanto si apprende, al momento del ritorno il giovane avrebbe sbagliato pullman prendendone uno in direzione Noli.

Da quel momento di lui più nessuna traccia. Immediata la denuncia di scomparsa della madre ai carabinieri di Finale Ligure

Il giovane al momento della scomparsa indossava solo un costume da bagno tipo bermuda di colore verde e nero e una maglietta. Occorre fare presente come il 17enne non parli italiano e come detto abbia dei problemi, anche se è molto dolce

Chiunque lo veda contatti subito i carabinieri di Finale Ligure. La madre è rimasta in Liguria mentre la comitiva ha fatto ritorno in hotel ad Acqui Terme