Resta chiuso lo svincolo autostradale Imperia Est

A10

Turni di notte per completare le manutenzioni nella galleria Santa Lucia.

Contrariamente a quanto preventivato, lo svincolo autostradale Imperia Est resterà ancora chiuso.

Slitta al 22 ottobre l'apertura di Imperia Est

Inizialmente, la riapertura era prevista per il 3 ottobre, ma il prolungarsi dei lavori ha portato allo slittamento della riapertura totale al 22 ottobre, presumibilmente alle 8:00 del mattino. Il tratto, chiuso per i veicoli provenienti da Genova, era stato inizialmente sbarrato il 21 di settembre. Le uscite consigliate sono San Bartolomeo al Mare e Imperia Ovest.

Turni di notte

La causa della chiusura sono i lavori effettuati in galleria Santa Lucia: si tratta di interventi strutturali e straordinari, di estrema importanza per la sicurezza. Al momento, i turni sono organizzati inntre scaglioni, coprendo anche le ore notturne per ultimare la manutenzione.