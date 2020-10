Rezzo, in arrivo dalla Regione 584 mila euro per mitigare il rischio frane

“Ancora un grazie immenso alla Regione Liguria, al suo Presidente Toti, e alla sua giunta che nuovamente si sono dimostrati vicini al Comune di Rezzo”. Esulta Renato Adorno, sindaco di Rezzo per il contributo della Regione Liguria di mezzo milione per l’intervento sul rischio frane che hanno duramente colpito alcune frazioni del suo comune durante l’alluvione del 2016 e del 2020.

“Mi auguro che i parlamentare liguri sollecitino il Governo ad essere altrettanto concreto verso la provincia di Imperia e le nostre Valli”

“Ho ricevuto un messaggio dell’assessore Marco Scajola- scrive il primo cittadino sul suo profilo facebook- che mi annunciava, nella prima nuova giunta, l’erogazione di un contributo pari a euro 584.000 per la mitigazione del rischio delle frane che hanno colpito Cenova e Lavina. Mi auguro che i parlamentari liguri sollecitino il governo ad essere altrettanto concreto verso la provincia di Imperia e le nostre valli così duramente colpite dalle calamità.

Li invito a visitare il nostro entroterra come hanno fatto più volte il Presidente Toti, gli amici Scajola e Giampedrone, per rendersi conto della gravità della situazione. Grazie ancora alla tempestività della Regione Liguria, questi fondi sono una boccata d’ossigeno per il mio piccolo comune” conclude