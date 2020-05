Riaperture parrucchieri, estetiste e negozianti: questa sera la nuova ordinanza

Riaperture parrucchieri, estetiste e negozianti

Questa sera il Governatore della Liguria Giovanni Toti firrmerà una nuova ordinanza che riguarda le aperture nella nostra Regione. Secondo quanto preannunciato da Toti già da domani, lunedì 11 giugno, parrucchieri, estetiste, negozianti e artigiani potranno rientrare nei loro negozi per sistemarli secondo le vigenti norme in materia di contenimento del Covid 19. Il tutto per essere pronti da lunedì 18 maggio a tirare su le serrande e ricevere i clienti.

Una decisione che Toti ha preso consapevole del fatto che non si può aspettare. “Certo dipenderà dai numeri – ha dichiarato il Governatore – ma i dati non sono negativi”