Rimosse dalla polizia locale di Ventimiglia 32 auto abbandonate in strada

Rimosse 32 auto abbandonate in città soprattutto nelle frazioni

Sono già 32 i veicoli abbandonati in strada, in diversi punti della città, che sono stati recuperati dagli agenti della polizia locale in un'operazione di pulizia del territorio e decoro cittadino. Sono state finora battute le frazioni di Trucco, Gallardi e Verrandi. Gli agenti hanno scoperto di motorini e biciclette, ma anche due momnopattini rotti, oltre a numerosissimi elettrodomestici gettati per la strada.