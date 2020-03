Rischio coronavirus: Sport Management chiude impianti sportivi in provincia di Imperia

Rischio coronavirus

La società Sport Management comunica che, da oggi(4 marzo), tutti gli impianti gestiti in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, saranno completamente chiusi al pubblico e alle società sportive in via cautelativa, visto il perdurare delle stringenti misure atte al contenimento e diffusione del contagio da Coronavirus. “Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla riapertura degli stessi”, è scritto in una nota. Nel dettaglio saranno chiusi al pubblico gli impianti di:

EMILIA ROMAGNA: Cesena (FC), Rimini (RN), Molinella (BO), Castel San Giovanni (PC)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Tolmezzo (UD), Cividale del Friuli (UD)

LIGURIA: Arma di Taggia (IM), Bordighera (IM), Sanremo (IM).

LOMBARDIA: Bagnolo Mella (BS), Broni (PV), Brugherio (MB), Busto Arsizio (VA), Cantù (CO), Carpenedolo (BS), Crema (CR), Cremona (CR), Desenzano Del Garda (BS), Ghedi (BS), Luino (VA), Mantova (MN), Melzo (MI), Monza Nei (MB), Monza Pia Grande (MB), Pegognaga (MN), Porto Mantovano (MN), Rezzato (BS), Sant’Omobono Terme (BG), Sesto San Giovanni (MI), Stradella (PV).

PIEMONTE: Alpignano (TO), San Mauro Torinese (TO), Terdoppio (NO)

TOSCANA: Massa (MS), Rosignano Marittimo (LI)

VENETO: Verona (VR), Fumane (VR), Montecchio Maggiore (VI), Marostica (VI), Thiene (VI)

