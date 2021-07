Rissa nell'accampamento di Grimaldi, ferito migrante caduto da un muraglione

Rissa nell'accampamento di Grimaldi

Un migrante è rimasto ferito, dopo essere caduto da un muraglione e aver compiuto un volo di diversi metri da un muraglione, durante una rissa scoppiata nell'accampamento su strada, a Grimaldi. Almeno quattro le persone coinvolte, che si sono affrontate per motivi ancora in corso di accertamento da parte di polizia e carabinieri. Lo straniero caduto, che ha riportato la sospetta frattura di un bacino e altre lesioni, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Sanremo; mentre gli altri coinvolti nella rissa sono stati portati in codice verde all'ospedale di Bordighera. Tre le persone che sarebbero state sottoposte a fermo.