Ruben il gattino ferito col tagliaerba abbandonato dalla mamma, che ora rischia di morire

Gattino ferito

Un micio di pochi giorni è rimasto gravemente ferito da un tagliaerba e la mamma lo ha abbandonato. Ora rischia di morire, ma grazie alla generosità di una ragazza amante dei gatti, Jessica Sofia, che lo ha preso in custodia, potrebbe salvarsi.

L’incidente è avvenuto a Camporosso, in val Nervia, dove la mamma aveva scavato una fossa tra l’erba alta per accudire i suoi due piccoli. Il proprietario della campagna, non sapendo del giaciglio, ha tagliato l’erba accorgendosi soltanto in un secondo tempo che uno dei due gattini – battezzato Ruben – era gravemente ferito.

“La mamma non lo ha più guardato, pensando che fosse destinato a morire per selezione naturale ed ha portato con sé soltanto il fratellino rimasto indenne – racconta Jessica -. Ho preso il micio e dopo averlo disinfettato e curato, l’ho portato dal veterinario che gli ha dato dei punti di sutura su una spalla e all’addome. Ringrazio Alessio e Nicole per averlo salvato, dopo essersi accorti che era ferito”. Il piccolo viene nutrito con il biberon e non è ancora fuori pericolo di vita. La speranza è che possa pian piano riprendersi.

