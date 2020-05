San Biagio piange Mauro Anfosso, ex sindaco e agente di polizia

Morto l’ex sindaco

E’ morto all’ospedale di Imperia, l’ex sindaco di San Biagio della cima, Mauro Anfosso, 65 anni, ex agente di polizia municipale del piccolo centro dell’entroterra di Vallecrosia e successivamente agente della polizia provinciale.

“Lo ricordo da sempre: prima come vigile a San Biagio, poi quando siamo stati assieme nella Pro Loco e ci siamo alternati nella carica di presidente – ricorda Paola Maccario, ex sindaco e storica rivale di Anfosso, col quale però c’era stato successivamente un avvicinamento -. In seguito abbiamo avuto modo di conoscerci più da vicino e all’epoca del primo mandato di Luciano Biancheri sindaco, ci siamo presentati assieme alle elezioni, ma gli elettori evidentemente non hanno capito”. Mauro Anfosso, che da anni era malato, lascia la moglie Giovanna e il figlio Maniele. I suoi funerali si terranno, domani sabato 23 maggio, alle 15.30, nella chiesa di San Biagio (Cimitero).

