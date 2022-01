Sanremese di 23 anni ubriaco sulle piste da sci

Controlli sulla neve

Il Personale della Polizia di Stato di Cuneo è dovuto intervenire nel corso della giornata di domenica 2 gennaio 2022 sulle piste da sci di Limone Piemonte dove un ragazzo di 23 anni di Sanremo è stato beccato ubriaco a bloccare il regolare flusso della seggiovia dell'impianto sciistico.

Nel pomeriggio di domenica 2 gennaio 2022, verso le ore 17.00, il Personale della Polizia di Stato, adibito al Servizio di Sicurezza e Soccorso in montagna sul comprensorio sciistico di Limone Piemonte, durante lo svolgimento degli appositi servizi di controllo per prevenire attività illecite o possibili assembramenti predisposti dal Questore di Cuneo, mentre si trovava all’arrivo della seggiovia "Cabanaira", situata in zona 2000, ha notato un giovane, privo di sci, in coda all’imbarco della seggiovia che si presentava malfermo sulle gambe, non riusciva a deambulare e ad esprimersi.

Gli operatori si sono avvicinati al giovane temendo che lo stesso avesse un malore, ma hanno potuto constatare che lo stesso era in evidente stato confusionale, e che inoltre emanava un forte alito alcolico con palesi sintomi da ebbrezza alcolica. Il giovane è stato fatto spostare dall’imbarco della seggiovia per prevenire eventuali comportamenti pericolosi per la sua incolumità e per quella degli altri sciatori presenti.

Il 23enne sanremese dopo il controllo, è caduto in stato soporoso ed è stato accompagnato a valle nei pressi del parcheggio di zona quota 1400 dove è stato affidato agli amici che erano con lui per accompagnarlo presso un presidio sanitario. Al giovane è stata contestata la violazione amministrativa ex art. 688 c.p. modificato dallo art. 54 del D. L.vo del 30.12.1999 n. 507