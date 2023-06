Sanremese in carcere per l'omicidio di Sargonia Dankha

E' stato arrestato questa mattina la Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Imperia, sotto il coordinamento della locale Procura, S.A., accusato di aver assassinato Sargonia Dankha, ragazza all'epoca 20enne, svedese di origine irachena, nel 1995. L'accusa nei confronti del sanremese è di omicidio volontario aggravato da motivi abbietti e futili e soppressione di cadavere.

L'omicidio di Sargonia Dankha un "cold case" del 1995

I fatti risalgono a 28 anni fa, nella cittadina di Linkoping, a sud-ovest di Stoccolma. Sargonia, 20enne, scompare nel nulla, senza lasciare traccia alcuna. La polizia svedese avviò le ricerche capillari e arrivò alla conclusione che la ragazza non si fosse allontanata volontariamente. Allora, concentrarono le indagini su S.A., all'epoca legato sentimentalmente alla ragazza, ma non fu possibile incriminare il sanremese e il processo non fu mai celebrato, a causa di una prassi giuridica svedese che non riconosce le responsabilità penali in caso in cui il cadavere non sia ritrovato, salvo la testimonianza diretta (un testimone che abbia avuto la percezione del compimento del delitto).

L'istanza per processare il sanremese

La famiglia della ragazza ha promosso un'istanza e la Procura svedese ha contattato il Ministero della Giustizia Italiano, a margine dei protocolli di collaborazione internazionale, chiedendo di essere autorizzata a perseguire penalmente il cittadino italiano. L'intero materiale probatorio prodotto e foraiato in Svezia, composto da dichiarazioni di persone informate sui fatti, analisi tecnico-forensi ed altra attività di polizia giudiziaria, è stato acquisito dalla Procura di Imperia costituendo il formante probatorio posto a base dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.