Sanremo piange il medico Antonio Vozza aveva 66 anni

Addio al dottore Antonio Vozza

E’ mancato il medico sanremese Antonio Vozza, per molti “Nuccio”. Il dottore, che aveva lo studio medico in via Galilei a Sanremo, è spirato nell’hospice Borea all’età di 66 anni. Lascia la moglie Roberta, il fratello Massimo e i figli.

Il funerale è stato celebrato ieri, sabato 28 novembre, nella chiesa di San Giuseppe.