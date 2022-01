Sbarcata a Portosole la CP 421 la motovedetta inaffondabile della Guardia Costiera

SANREMO

Si tratta della seconda nave della classe “Angeli del Mare”, le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia

Sbarcata al Posrtosole la motovedetta CP 421 della Guardia Costiera

E’ sbarcata al Portosole di Sanremo, nel pomeriggio, e vi rimarrà per il periodo del Festival, a supporto della Costa Toscana, la motovedetta della Guardia Costiera CP 421 “Roberto Aringhieri”, appartenente al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Si tratta della seconda nave della classe “Angeli del Mare”, le più lunghe navi auto raddrizzanti e inaffondabili mai costruite in Italia e tra le navi del comparto Search and Rescue (Sar) più grandi al mondo.