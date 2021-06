Sbatte contro guardrail: auto con 4 a bordo si ribalta sotto strada a Bordighera

Auto finisce sotto strada a Borghetto

Tre uomini e una donna sono rimasti feriti, verso le 7.30, dopo essere precipitati con l'auto sotto strada in frazione Borghetto san Nicolò, a Bordighera. Stando ai primi accertamenti, sembra che la vettura stesse scendendo da via Gallina, quando per cause tuttora in fase di accertamento, la vettura è finita contro il guardrail, ribaltandosi al di sotto della strada e restando su un fianco. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco, che hanno estratto gli occupanti. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo in ospedale.

Il video dei soccorsi