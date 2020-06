Schianto auto scooter in corso Genova a Ventimiglia, un ferito al Santa Corona

Schianto

Un uomo è rimasto seriamente ferito, in serata, nello schianto con un’auto, mentre viaggiava in sella al proprio scooter, in corso Genova, a Ventimiglia. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’Ovs. Sul posto il personale sanitario del 118. Il centauro è stato trasferito all’ospedale Santa Corona, di Pietra ligure.

