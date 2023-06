Schianto auto scooter, uomo in codice rosso al pronto soccorso

Uno scontro frontrale tra auto e scooter si è verificato pochi minuti fa sul Lungomare Amerigo Vespucci a Imperia. Ad aver la peggio è stato l'uomo in sella allo scooter di età tra i 70 e 80 anni che ha riportato una frattura scomposta alla gamba ed è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure con l'elisoccorso. L'auto, una Fiat 600, era guidata da un uomo di circa 30 anni che non avrebbe riportato gravi ferite.

Sul posto il personale sanitario con automedica e ambulanza della Croce Rossa, la Polizia Municipale. In arrivo i Vigili del Fuoco per la mess ain sicurezza della strada.