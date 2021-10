Schianto in moto sull'Aurelia nella notte a Ospedaletti: grave un trentenne

ACCERTAMENTI SULLA DINAMICA

Motociclista grave dopo essere caduto sull'Aurelia a Ospedaletti

Un motociclista trentenne è rimasto gravemente ferito, verso l'una, dopo essere caduto sull'Aurelia, per cause in fase di accertamento. A quanto pare avrebbe fatto tutto da solo, senza quindi il coinvolgimento di terzi. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato portato d'urgenza all'ospedale di Sanremo ed è stato successivamente trasferito al reparto Maxillo Facciale dell'ospedale San Martino di Genova.