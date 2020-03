Schianto sull’Aurelia tra una Jeep e un camion della nettezza urbana. Foto

Schianto sull’Aurelia

Un’auto schianto tra un fuoristrada jeep e un mezzo della nettezza urbana è avvenuto, verso le 7.30, sull’Aurelia, all’altezza dei Aregai, nel Comune di Santo Stefano al mare. Per fortuna i due conducenti sono rimasti feriti in modo lieve, ma i veicoli hanno subito danni piuttosto ingenti. Riguardo la dinamica, secondo alcune testimonianze, il fuoristrada sarebbe finito in testa coda, forse per via dell’asfalto scivoloso per la pioggia, carambolando contro il bordo della strada e finendo addosso al mezzo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale sanitario del 118.

