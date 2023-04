Scontro auto e moto a Taggia: due feriti, uno grave al Santa Corona

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente

E' di due feriti, uno dei quali grave, il bilancio di uno scontro avvenuto in mattinata a Taggia, tra un'auto e una moto. Ad avere avuto la peggio è stato il conducente della moto, trasportato a bordo dell'elicottero Grifo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Fabrizio Tenerelli