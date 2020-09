Scontro fra scooter in via Roma a Sanremo

Due scooter, uno di grosse dimensioni e una Vespa condotta da un giovane di Sanremo si sono scontrate questa sera, verso le 20.30, in via Roma, per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale. Nessuno dei due conducenti ha riportato lesioni, tanto che non è stato necessario l’intervento del 118. Ma la collisione ha creato qualche problema alla circolazione, soprattutto al passaggio di un paio di ambulanze che proprio in quel momento attraversavano via Roma dirette al pronto soccorso cittadino.

