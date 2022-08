Scontro tra due auto sull'A10 e una si cappotta: bilancio è di due feriti

L'incidente è avvenuto all'altezza del viadotto San Romolo

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto, verso le 2 della corsa notte sull’Autofiori, all’altezza del viadotto San Romolo, più o meno di fronte al campo golf di Sanremo, direzione Francia. Due auto si sono scontrate per motivi in fase di accertamento da parte della polizia stradale e una di queste, una Fiat 500, si è cappottata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col personale sanitario. I due feriti sono stati stabilizzati e portati in ospedale a Sanremo. Le loro condizioni, comunque, non sono gravi.

Fabrizio Tenerelli