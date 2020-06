Selfie romantici al castello dei Clavesana

Il 27 giugno, il sabato successivo al Solstizio d’Estate, molti borghi festeggiano l’amore e il romanticismo . Un’edizione più raccolta e svolta in totale sicurezza: si avvicina con questi presupposti la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, evento nazionale che arriva quest’anno alla sua quinta edizione e che si svolgerà il 27 giugno, il sabato successivo al solstizio d’estate, nei Borghi dell’Associazione aderenti all’iniziativa.

Selfie romantici e visita al museo

Il Borgo di Cervo, aderente all’associazione Borghi più belli d’Italia, partecipa all’iniziativa nazionale e grazie alla ProLoco Progetto Cervo propone l’esaltazione del romanticismo per tutte le coppie che vorranno visitare la poesia di Cervo e portarsi a casa un ricordo magico e stregato. Sulla meravigliosa terrazza panoramica di una delle torri del Castello dei Clavesana del XIII secolo, allestita a tema, tutti gli innamorati , dalle 20 alle 23, potranno scattare

selfie Romantici. Lo scatto del selfie avrà anche un risvolto culturale: infatti, per l’occasione, potrà essere visitato gratuitamente il Polo museale, che comprende il Museo etnografico del Ponente ligure e la Mostra “ Donne di Liguria 1850/1950”. La ProLoco, nuovo gestore del Museo, ricorda che durante l’evento e la visita verranno sempre osservate le linee guida dettate dal protocollo di sicurezza per ‘emergenza Covid.

Leggi QUI le altre notizie