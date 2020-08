Sette positivi in più in Liguria, sono 1156

Dal bollettino che descrive il flusso dati tra Alisa e il Ministero della salute si apprende che i pazienti attualmente positivi al Coronavirus, in Liguria, sono 1156, sette in più di ieri (esclusi i guariti con due test negativi consecutivi e i deceduti). Scendono i ricoveri, sono 20 in tutta la regione, due in meno del 10 agosto, due sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, i positivi schizzano da 62 a 68 in 24 ore, rimangono stabili i dati dei ricoveri, sono 5, nessuno in terapia intensiva.

Undici test positivi in più

I positivi registrati oggi in Liguria sono undici. Ben sei sono nella provincia di Imperia. Si tratta dei cinque rientrati da un viaggio all’estero e una straniera in vacanza da alcuni parenti. Tre sono nel savonese, due contatti di un caso confermato (a margine del cluster esploso in seguito a una grigliata) e uno rilevato in seguito a controlli in pronto soccorso. Uno nei territori di competenza di ASL 3 (si tratta di un uomo rientrato da un viaggio all’estero, così come il positivo in più nell’ASL 5 di La Spezia

I dati di oggi

TOTALE tamponi effettuati 203.325 1.317 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10304 11 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1337 3 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8967 8 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1156 7

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 141 LA SPEZIA 28 IMPERIA 68 GENOVA 762 Residenti fuori Regione/Estero 54 altro/in fase di verifica 103 TOTALE 1156

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 20 2 -2 ASL1 5 0 0 ASL2 4 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 3 2 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 4 0 0 ASL 3 Villa Scassi 4 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 -1 ASL4 Sestri Levante 1 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 1 0 0

Isolamento domiciliare 203 13 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7579 4 SCHEDE DECESSI 07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi 1569 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 61 ASL 2 203 ASL 3 274 ASL 4 90 ASL 5 122 Liguria 750

