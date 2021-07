Si infortuna mentre si appresta a praticare canyoning a Rocchetta, allertato l'elisoccorso

Si infortuna mentre pratica canyoning

Un uomo che è rimasto ferito si apprestava a praticare canyoning, in località Cin, a Rocchetta Nervina, in alta val Nervia, è stato soccorso nel primo pomeriggio. La centrale operativa del 118 ha anche allertato l'elisoccorso Grifo e il paziente è stato portato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Non è purtroppo la prima volta, che avvengono incidenti analoghi.