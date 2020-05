Si ustiona al ristorante, in codice rosso al Borea

Si ustiona al ristorante

Incidente questo pomeriggio in un noto ristorante del centro a Sanremo. Un uomo di circa 30 anni è rimasto ustionato mentre si trovava in cucina. Ancora da capire la cause dell’infortunio. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa e l’auto medica.

L’uomo, che era visibilmente scosso, è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’Ospedale Borea di Sanremo.